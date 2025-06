Kleine Schritte gegen Versiegelung in Eisenstadt

Auf Initiative von Josef Klampfer und Stefan Kaiser wurde ein alter Güterweg in der Nähe des Rückhaltebeckens im Stadtteil Kleinhöflein in eine naturnahe Fläche umgewandelt. Die Maßnahme soll zur Verbesserung des örtlichen Mikroklimas beitragen und auch die Biodiversität fördern.

Neben städtischen Projekten werde die Bevölkerung auch durch Fördermaßnahmen eingebunden. So belohne die Stadt mit der Entsiegelungsprämie private Grundstückseigentümer bei der Entfernung von versiegelten Flächen und der anschließenden Begrünung.

Von 2011 bis 2021 erhöhte sich die Einwohnerzahl der Freistadt fast um ein Viertel. Ablesbar ist diese Entwicklung etwa am rasanten Wohnungsbau auf den Kirchäckern, aber auch auf dem Areal zwischen Fußballverband und Gefangenenhaus, wo Einfamilienhäuser aus dem Boden schießen.

Weil Asphalt und Beton also immer mehr Grün verdrängen, öffentliche Grünräume aber gerade in heißer werdenden Sommern unverzichtbar für das Stadtklima und die Lebensqualität seien, hat der Gemeinderat jüngst beschlossen: Grünflächen in öffentlichem Eigentum sollen dauerhaft erhalten bleiben, Ausnahmen bedürfen eines gleichwertigen Grün-Ersatzes.