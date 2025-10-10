Parfüm-Diebstahl und mehrere Einbrüche: Diebes-Duo festgenommen

Nach einer Serie von Laden- und Einbruchsdiebstählen im Bezirk Neusiedl am See hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Es handelt sich um einen 30-jährigen Mann und eine 37-jährige Frau, beide aus der Slowakei.

Am 8. Oktober 2025 gegen 13 Uhr meldete eine Angestellte eines Supermarkts in Kittsee, dass ein unbekannter Mann ein Parfum gestohlen und anschließend die Flucht ergriffen habe. Die Polizei Kittsee stellte kurz darauf den beschriebenen Mann sowie seine Begleiterin in Tatortnähe. Das gestohlene Parfum wurde bei ihm gefunden. Bei einer Durchsuchung ihres Fahrzeugs entdeckten die Beamten weiteres Diebesgut sowie Treibstoffkanister und einen Absaugschlauch. Beide Personen wurden festgenommen.

Ermittlungen des Bezirkspolizeikommandos Neusiedl am See ergaben, dass das Duo für insgesamt sechs Ladendiebstähle, vier Einbruchsdiebstähle in Container in Kittsee, einen Einbruch in ein Wohnhaus sowie einen Dieseldiebstahl in Wolfsthal (Bezirk Bruck an der Leitha) verantwortlich ist. In den Einvernahmen gaben die beiden an, seit mehreren Monaten nach Österreich gekommen zu sein, um gezielt Diebstähle und Einbrüche zu begehen. Sie stahlen Elektroinstallationsmaterial, Baustellengeräte, Erdungskabel, eine Motorsäge und Dieseltreibstoff. Die gestohlenen Gegenstände verkauften sie anschließend in der Slowakei an unbekannte Personen.