Kinder- und Jugendbuchpreis 2025 wurde in Eisenstadt verliehen

Die Wahl fiel diesmal auf die 1A der ÖKO-Mittelschule Anton-Baumgartner-Straße aus Wien, die auch persönlich zur Verleihung eingeladen war.

Lesen, zuhören, verstehen

Was im Kulturzentrum begann, setzt sich in den kommenden Tagen an Schulen in ganz Österreich fort. Die Preisträgerinnen und Preisträger besuchen im Rahmen von Lesungen und Workshops Bildungseinrichtungen, um ihre Bücher mit jungen Lesern zu teilen. Die Organisation dieser Veranstaltungen übernimmt das Literaturhaus Mattersburg, das sich seit vielen Jahren in der Literaturvermittlung einen Namen gemacht hat.