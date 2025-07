Karl Reiter: Mit Leidenschaft von Würsteln zum Wellnesspionier

In seinen beiden Wellness-Oasen wird Karl Reiter von seiner Gattin Nikola (Niki) unterstützt. „Ich bin mehr oder weniger der Gastgeber, alles andere macht meine Frau. Da bin ich dankbar und stolz darauf. Auch auf unsere drei Kinder.“ Die zwei ältesten Söhne treten bereits in die Fußstapfen vom Papa, beide absolvieren eine Hotelfachschule.

Diese Teuerungen summieren sich zu den jährlichen Instandhaltungskosten von rund zwei Millionen Euro pro Hotel. „Ein notwendiges Investment, denn im Finest Family mit 124 und im Supreme mit 168 Betten muss immer alles funktionieren und tipptopp sein.“ Nach einer kurzen Pause, in der sich der Hotelier durch seine markanten, langen, blonden Haare streicht, folgt schmunzelnd: „Aber das ist eben mein Leben. Als Pionier im Wellnessbereich will ich immer das Beste für meine Gäste.“

Im Hier und Jetzt sieht der gebürtige Tiroler Verbesserungsbedarf: „Wir zahlen viele Abgaben an das Land. Alles in allem ist das ein hoher Betrag. Ohne mich beschweren oder anbiedern zu wollen, aber vom Burgenland Tourismus würde ich mir künftig wünschen, dass man uns nicht wie bisher ausgrenzt.“ Immerhin, so Karl Reiter, „zählen unsere Hotels zu den Besten. Vielleicht ist da bei den Verantwortlichen ein Umdenken möglich.“

Zielstrebig nach oben

Angesprochen auf seinen Werdegang kommt der 75-Jährige ins Schwärmen. „Ich war ein echtes Wirtshauskind im Betrieb meiner Eltern. Schon von klein auf habe ich in deren ,Gasthof zur Post’ geholfen.“ Grinsend erinnert sich der Tiroler aus Achenkirch am Achensee an Hoppalas in der Küche: „Ich habe öfters die Würstel für die Gäste gemacht. Da passierte es schon mal, dass ein Paar im Siedetopf geplatzt ist. Na, da war was los, damals eine kleine Katastrophe.“