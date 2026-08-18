Jugendrotkreuz: Hilfe im Notfall beginnt bei den Kleinsten

Bei den gemeinsamen Treffen werden verschiedene Themenbereiche rund um die Ersthilfe erarbeitet und bereits Erlerntes wird immer wieder aufgefrischt. Allein im vergangenen Jahr haben über 9300 junge Teilnehmende diverse Kursangebote im Burgenland besucht. Die Jugendgruppen gibt es in Eisenstadt, Oberpullendorf, Rechnitz, Kohfidisch sowie Güssing und sie richten sich an eine Altersgruppe zwischen 6 und 17 Jahren. Mit viel Motivation und Freude nehmen die Kinder und Jugendlichen an den Stunden teil. Dabei wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und der gesellschaftliche Zusammenhalt gefördert.