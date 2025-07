Jugendliche nach Raub in Zug am Bahnhof Pamhagen festgenommen

Zwei Jugendliche dürften am Samstagabend in einem Zug Richtung Pamhagen (Bezirk Neusiedl am See) mehrere Fahrgäste mit einer Softgun bedroht und Bargeld von ihnen gefordert haben.

Am Bahnhof Pamhagen angekommen, versuchten die Minderjährigen (13 und 14 Jahre alt) zu flüchten. Sie wurden aber von Polizisten angehalten und festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag.