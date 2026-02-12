Jugendliche nach Einbrüchen mit Nothammer ausgeforscht

Vier Jugendliche sind im Burgenland nach mehreren Einbrüchen im Bezirk Neusiedl am See und in Wien ausgeforscht worden.

Sie sollen einen Nothammer aus einem Zug von Wien nach Neusiedl gestohlen und damit Verglasungen bei Geschäften eingeschlagen haben, berichtete die Landespolizeidirektion am Donnerstag. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.