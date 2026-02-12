Jugendliche nach Einbrüchen mit Nothammer ausgeforscht
Zusammenfassung
- Vier Jugendliche nach mehreren Einbrüchen im Burgenland und Wien ausgeforscht.
- Mit gestohlenem Nothammer aus Zug Verglasungen bei Geschäften eingeschlagen; Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.
- Den 14- bis 15-Jährigen werden auch Pkw-Einbrüche und ein Raubüberfall mit Softgun vorgeworfen.
Vier Jugendliche sind im Burgenland nach mehreren Einbrüchen im Bezirk Neusiedl am See und in Wien ausgeforscht worden.
Sie sollen einen Nothammer aus einem Zug von Wien nach Neusiedl gestohlen und damit Verglasungen bei Geschäften eingeschlagen haben, berichtete die Landespolizeidirektion am Donnerstag. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.
Gestohlen haben dürften die jungen Männer zwischen 14 und 15 Jahren unter anderem Notebooks, Handys und Zigaretten. Drei Einbrüche sollen sie laut Polizei im Burgenland verübt haben und sechs in Wien.
Zehn Auto-Einbrüche
Auch zehn Pkw-Einbrüche konnten ihnen nachgewiesen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.
Im Dezember 2025 waren die Jugendlichen schon einmal festgenommen worden, weil sie auf der Zugfahrt von Wallern nach Pamhagen einen 13-Jährigen mit einer Softgun überfallen und Bargeld geraubt haben sollen.
