Mitschüler mit Eisenstange geschlagen: Jugendliche vor Gericht

Zwei Jugendliche, die einen Mitschüler mit einer Eisenstange geschlagen haben sollen, sind am Donnerstag in Eisenstadt vor Gericht gestanden. Der 15-jährige Erstangeklagte gab an, auf den jungen Mann losgegangen zu sein, weil dieser ihn in einem Gruppenchat beschimpft habe und sich nicht dafür entschuldigen wollte. Da das Opfer nicht verletzt wurde und sie sich geständig zeigten, bot die Richterin beiden Angeklagten eine Diversion an. Sie müssen 40 Sozialstunden leisten.

Gemeinsam fingen der 15-Jährige und sein 16-jähriger Freund den Jugendlichen vor der Schule ab und wollten ihn zur Rede stellen. Weil dieser aber nicht reden wollte, habe er ihn zunächst mit der Faust geschlagen und später auch mit einer Eisenstange, die er vom Boden aufgehoben habe, sagte der Erstangeklagte. Der Zweitangeklagte gestand, seinem Mitschüler eine Ohrfeige verpasst zu haben.