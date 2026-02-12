Zubau in Flammen: Einsatz in Neusiedl am See
Insgesamt 30 Feuerwehrleute in sieben Fahrzeugen rückten zu dem Brand im Stadtzentrum von Neusiedl am See aus.
Zusammenfassung
- In der Nacht auf Donnerstag brach im Ortszentrum von Neusiedl am See ein Brand in einem Nebengebäude aus.
- Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der Bauweise schwierig, mehrere Atemschutztrupps waren im Einsatz.
- Rund 30 Feuerwehrleute sowie Polizei, Rettung und Energie Burgenland waren vor Ort, verletzt wurde niemand.
