Feuerwehreinsatz

Zubau in Flammen: Einsatz in Neusiedl am See

Insgesamt 30 Feuerwehrleute in sieben Fahrzeugen rückten zu dem Brand im Stadtzentrum von Neusiedl am See aus.
Johanna Worel
12.02.2026, 15:41

Zusammenfassung

  • In der Nacht auf Donnerstag brach im Ortszentrum von Neusiedl am See ein Brand in einem Nebengebäude aus.
  • Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der Bauweise schwierig, mehrere Atemschutztrupps waren im Einsatz.
  • Rund 30 Feuerwehrleute sowie Polizei, Rettung und Energie Burgenland waren vor Ort, verletzt wurde niemand.

In der Nacht auf Donnerstag kam es im Stadtzentrum von Neusiedl am See zu einem Brand. Um 3.38 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen stand ein Nebengebäude eines Wohnhauses in Flammen.

Die Löscharbeiten waren aufgrund der Bauweise des Zubaus aufwendig, mehrere Atemschutztrupps standen im Einsatz. Kurz nach 5 Uhr konnte „Brand aus“ gemeldet werden. Verletzt wurde niemand.

Rund 30 Feuerwehrmitglieder mit sieben Fahrzeugen sowie Polizei, Rettung und Energie Burgenland waren vor Ort. Zur Brandursache ist bis dato nichts bekannt. 

