270 Studierende aus 40 Ländern starten an der Haydn-Hochschule

Das Sommersemester an der Joseph Haydn Privathochschule (JHP) hat begonnen. Insgesamt 270 Studierende haben ihr Studium fortgesetzt oder neu aufgenommen. Die Joseph Haydn Privathochschule habe sich als eine hoch qualifizierte Bildungseinrichtung etabliert, betonte Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) bei ihrem Besuch zum Semesterstart. Beweis dafür seien die 270 Studierenden aus fast 40 Ländern.

Das vom Land initiierte Konzept, das Haydn Konservatorium in eine privatrechtliche Hochschule für Musik zu überführen, habe sich bewährt, betonte Rektor Gerhard Krammer. „Das Niveau ist ebenso beeindruckend wie die internationale Streuung der Studierenden“, so Krammer. „52 Prozent der inländischen Studierenden kommen aus dem Burgenland. Damit erfüllt die JHP eine ihrer wesentlichen Aufgaben, nämlich die Qualität der heimischen Musikausbildung nachhaltig zu steigern.“

Einzigartiges Angebot

Vier Studiengänge werden angeboten: Bachelorstudien mit acht Semestern sowie Masterstudien mit vier Semestern Dauer, jeweils in künstlerischen und künstlerisch-pädagogischen Studienrichtungen. In dieser Form einzigartige Studienschwerpunkte sind Glasharmonika und Jazz-Violine.Peko