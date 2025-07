"Job ist wie Urlaub": Mama geht arbeiten

Im Bezirk Oberwart kennen und schätzen Kunden Sabina Loidl seit vielen Jahren, in denen sie im Einkaufszentrum Oberwart, in den dort ansässigen Buchhandlungen, mit Rat und Tat zur Seite steht. „Ich liebe es, mit meiner Kundschaft nach Büchern oder Titeln zu recherchieren, die zunächst nicht so leicht zu finden sind. Aber auch die Tischgestaltung und natürlich die Kundenberatung liegt mir sehr am Herzen. Wenn jemand das richtige Buch für einen speziellen Anlass sucht – bei sowas blühe ich auf.“

Heute bleibt der sympathischen jungen Frau kaum mehr Zeit für den Beruf oder gar zum Lesen. Ihr Leben als zweifache „Vollzeit-Mama“ hatte sie sich anders vorgestellt aber, so sagt Sabina selbst, „das Leben hatte andere Pläne.“ Bald zwei Jahre ist es her, dass sie ihren damals zehn Monate alten Sohn in einer riesigen Blutlache in seinem Bettchen findet. „Ich hatte ihn schlafen gelegt und bin 20 Minuten später nachschauen gegangen, ob alles okay ist. Da war so ein Bauchgefühl“, erinnert sich Sabina an jene Nacht, die das Leben der vierköpfigen Familie für immer verändern sollte.