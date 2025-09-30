Versprochene Renditen, leeres Konto: Mann (42) verliert hohe Summe

Eine Internetbekanntschaft hat einen 42-jährigen Mann aus dem Bezirk Mattersburg auf eine angeblich lukrative Geldanlage aufmerksam gemacht. Auf Anraten dieser Person eröffnete er einen Account bei einer Kryptohandelsbörse und richtete ein On-Chain-Wallet ein.

In den folgenden Wochen überwies er Krypto­werte im Umfang eines fünfstelligen Eurobetrags. Als Zweifel an dem Angebot aufkamen, erstattete er Anzeige bei der Polizei – Verdacht: Anlagebetrug im Rahmen von Internetbetrug.

Das raten die Behörden

Die Behörden raten zu Vorsicht bei Online-Investments: