Inklusion im Glas: Marmelade mit sozialem Mehrwert

Die Marillen stammen direkt aus der Umgebung des Naturparks, einer Region, die für ökologische Vielfalt und naturnahe Bewirtschaftung bekannt ist. Die Ernte und Verarbeitung erfolgt in enger Kooperation – mit dem Ziel, regionale Wertschöpfung zu steigern und einen nachhaltigen Kreislauf zu fördern.

Der gemeinnützige Verein VAMOS setzt sich seit Jahren für gelebte Normalität in der Arbeitswelt ein. In der Marmeladenproduktion verbinden sich handwerkliches Können und soziale Verantwortung zu einem Produkt mit mehrfacher Wirkung.

Erhältlich ist die Marmelade ab sofort bei VAMOS in Markt Allhau (Gemeindestraße 35) sowie im Naturpark-Büro in Rechnitz (Hauptplatz 10). Die Stückzahl ist begrenzt – wer kosten will, sollte schnell sein.