Mehr Studienperspektiven für Eisenstadts HTL-Schüler

Die HTBLA Eisenstadt und die Hochschule Burgenland haben ihre bestehende Kooperation erweitert. Neu ergänzt wurde der Bachelorstudiengang Energie- und Umweltmanagement. Damit umfasst die Zusammenarbeit nun insgesamt fünf technische Bachelorstudiengänge an den Standorten Eisenstadt und Pinkafeld.

Vertreterinnen und Vertreter beider Bildungseinrichtungen unterzeichneten dazu eine ergänzte Vereinbarung. Ziel der Kooperation ist es, Schülerinnen und Schüler bereits während ihrer schulischen Ausbildung auf ein weiterführendes Studium vorzubereiten und den Übergang an die Hochschule zu erleichtern. Geplant sind unter anderem Exkursionen, Workshops sowie Informations- und Beratungsangebote. Neben dem neuen Studiengang umfasst die Kooperation bereits die Bachelorstudiengänge Angewandte Elektronik und Photonik, Gebäude- und Energietechnik, IT-Infrastruktur-Management sowie Software Engineering und vernetzte Systeme.

Der ergänzte Studiengang Energie- und Umweltmanagement wird am Campus Pinkafeld angeboten. Inhaltlich beschäftigt sich das Studium mit erneuerbaren Energiesystemen, Umwelttechnik sowie Energie- und Umweltmanagement. Die Ausbildung verbindet natur- und ingenieurwissenschaftliche Grundlagen mit Lehrveranstaltungen aus Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Thematisch stehen dabei unter anderem Energiewende und Kreislaufwirtschaft im Fokus. Direktor Thomas Schober bezeichnete insbesondere die Möglichkeit der Anrechnung von Vorleistungen für ein späteres Studium als wichtigen Vorteil der Kooperation. Diese erleichtere Schülerinnen und Schülern den Einstieg in ein Studium und schaffe gute Voraussetzungen für die weitere akademische und berufliche Laufbahn.