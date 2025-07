Hohe Geldstrafe und Bewährung für „Sammeltick“ eines 74-Jährigen

Die burgenländischen Fahnder machten sich daraufhin sofort an die Adressausforschung und führten eine Hausdurchsuchung durch. Alle Computer und Datenträger wurden im Rahmen einer Polizeiaktion beschlagnahmt.

„Ja, schuldig, vollinhaltlich schuldig. Ich schäme mich und es tut mir sehr leid“, zeigte sich der Angeklagte reumütig geständig. „Warum ich das gemacht habe, ist schwer zu erklären. Es wurde eine Art Sammeltick.“ Der Südburgenländer weiter: „Irgendwie war da ein Drang. Ich wollte so viel wie möglich anschauen. Also habe ich heruntergeladen, was ich im Internet so finden konnte.“ Jetzt, wo er entlarvt worden ist, verspüre er aber kein Bedürfnis mehr. „Das ist Vergangenheit. Ich habe mit der Sache abgeschlossen.“

Nach kurzem Prozess, gerade einmal 20 Minuten, verkündete die Vorsitzende das noch nicht rechtskräftige Urteil: zwölf Monate bedingte Haft mit einer Probezeit von drei Jahren, kombiniert mit einer empfindlichen Geldstrafe in der Höhe von 5.400 Euro. Auch die Verfahrenskosten von 800 Euro muss der Mann bezahlen, der den Richterspruch annahm.