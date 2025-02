Neuer Hochzeitsberg im Südburgenland als "Herzensplatz"

Ursprünglich wollte der Südburgenländer Paul Ochsenhofer aus dem ehemaligen Heurigen "Grenzlandkeller Weber" ein Boutiquehotel machen, die Genehmigungen lagen bereits vor.

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage wurde das Projekt auf eine Eventlocation mit Fokus auf Hochzeiten verkleinert – heute ist Ochsenhofer "heilfroh" darüber: "Ich liebe diesen Ort einfach, das ist ein Herzensplatz für mich, an dem ich immer glücklich bin." Vor allem das "traumhafte Panorama bis weit nach Ungarn" hat es ihm angetan.

Warum heißt das Ding Chamäleon?

Aber warum der Name "Chamäleon"? Angesichts der Lage in den Weingärten am Eisenberg dürfte bei der Namensfindung etwas Alkohol im Spiel gewesen sein, was vom neuen Eigentümer nicht verneint wird: "Chamäleons ändern ihre Farbe, wenn sie einen Partner attraktiv finden. Das passt einfach perfekt zur ganzen Hochzeitsthematik", sagt Ochsenhofer, der selbst ein Kellerstöckl in Sichtweite des Chamäleons besitzt. "Und so soll sich auch unsere Location den individuellen Wünschen unserer Gäste anpassen. Motto: Das Chamäleon ändert sich für dich."