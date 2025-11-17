Ein Buch gegen das Vergessen: Kindheit in einer dunklen Zeit

In der Britischen Botschaft in Wien wurde unlängst das Buch „Der Tag, an dem sich die Musik veränderte“ vorgestellt. Die Präsentation fand in Kooperation mit dem Mauthausen Memorial und der edition lex liszt 12 statt. Hedi Schnabl Argent, Jahrgang 1929, ist eine der wenigen noch lebenden Menschen, die vom Holocaust berichten können.

Botschafterin Lindsay Skoll begrüßte mehr als hundert Gäste und fand warmherzige Worte zur Einführung. Besonders bewegt reagierte das Publikum, als Hedi Schnabl Argent von ihrer Kindheitsfreundin Gertie erzählte, die ebenfalls anwesend war. Beide, mittlerweile Mitte neunzig, beeindruckten mit ihrer Lebensfreude.