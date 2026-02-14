Harald Pomper: „Wenn schon deppert, dann gemeinsam“

Wenn Harald Pomper die Bühne betritt, dann wird’s „merkwürdig“ – im besten Sinn.

Der Oberwarter Kabarettist und Liedermacher bringt mit seinem neuen Programm „merkwürdig“ den ganz normalen Wahnsinn des Lebens dorthin zurück, wo er herkommt: ins Burgenland. Nach Tourstationen in Deutschland, der Schweiz und halb Österreich stehen nun zwei Heimspiele an – am 19. Februar in Mattersburg und am 25. Februar in Oberschützen (in den jeweiligen Kulturzenzentren, Beginn: 19.30 Uhr).

Pomper, gelernter Schlosser und späterer Journalist, seziert in seiner dritten Karriere die „Selbstverwirrung“ des modernen Menschen. „Kabarett ist es erst, wenn der Schmäh auch ein bisserl weh tut“, lautet Pompers Maxime. Und: „Wenn schon deppert, dann wenigstens gemeinsam“.



Für die zwei Heimspiele gibt es noch ein paar Restkarten.