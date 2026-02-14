Kabarett

Harald Pomper: „Wenn schon deppert, dann gemeinsam“

Harald Pomper kommt mit neuem Programm "merkwürdig" zurück ins Burgenland - Karten für seine Aufführungen sind noch zu haben.
Paul Haider
14.02.2026, 05:30

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

46-222541432

Zusammenfassung

  • Harald Pomper präsentiert sein neues Kabarettprogramm „merkwürdig“ im Burgenland.
  • Nach Auftritten im In- und Ausland folgen zwei Heimspiele am 19. und 25. Februar in Mattersburg und Oberschützen.
  • Pomper thematisiert den alltäglichen Wahnsinn und die Selbstverwirrung des modernen Menschen; Restkarten sind noch erhältlich.

Wenn Harald Pomper  die Bühne betritt, dann wird’s „merkwürdig“ – im besten Sinn. 

Michael Steiger: Wie ein 26-Jähriger das Burgenland erobert

Der Oberwarter Kabarettist und Liedermacher bringt mit seinem neuen Programm „merkwürdig“ den ganz normalen Wahnsinn des Lebens dorthin zurück, wo er herkommt:  ins Burgenland. Nach Tourstationen in Deutschland, der Schweiz und halb Österreich stehen nun zwei Heimspiele an – am 19. Februar in Mattersburg und am 25. Februar in Oberschützen (in den jeweiligen Kulturzenzentren, Beginn: 19.30 Uhr). 

Abschied von Waltraud Bertoni: Eine stille Kraft der Kunstszene

Pomper, gelernter Schlosser und späterer Journalist, seziert in seiner dritten Karriere  die „Selbstverwirrung“ des modernen Menschen. „Kabarett ist es erst, wenn der Schmäh  auch ein bisserl weh tut“, lautet Pompers Maxime. Und: „Wenn schon deppert, dann wenigstens gemeinsam“.  
 

Für die zwei  Heimspiele gibt es noch ein paar Restkarten.  

Kabarett Oberwart Burgenland Österreich Mattersburg Bühne
kurier.at  | 

Kommentare