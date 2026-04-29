Hannersberg im Finale des Innovationspreises Tourismus
Der Hannersberg im Südburgenland steht im Finale des Innovationspreises Tourismus, verliehen vom Wirtschaftsministerium. Für Gründer Ronald Gollatz ist die Nominierung eine besondere Auszeichnung: „Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Hannersberg ist unter den innovativsten Business-Locations Österreichs. Alle in unserem Team sind euphorisch und freuen sich. Wir sind gespannt, wo wir im Österreich-Finale landen.“
Gollatz verweist zugleich auf die Entwicklung des Standorts: „Als wir begonnen haben, Kellerstöckl unserer Nachbarn am Weinberg als Seminarräume anzubieten, wurden wir auch belächelt. Hannersberg ist aber genau deshalb nicht austauschbar, wir sind im Einklang mit der Region.“
Der Hannersberg wird am Wochenende für private Feste und Hochzeiten genutzt, während er unter der Woche als Ort für Seminare, Brainstormings und Firmenevents dient. Die Anlage mit 6.000 Quadratmetern steht laut Unternehmen jeweils exklusiv nur einer Gruppe zur Verfügung.
2021 wurde der Betrieb um 35 Zimmer im Weingarten erweitert. Im Hotelbereich ist Leo Hillinger als Investor beteiligt, nachdem er über die Puls4-Start-Up-Show „2 Minuten 2 Millionen“ eingestiegen ist.
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