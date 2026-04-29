Hannersberg im Finale des Innovationspreises Tourismus

Der Hannersberg im Südburgenland steht im Finale des Innovationspreises Tourismus, verliehen vom Wirtschaftsministerium. Für Gründer Ronald Gollatz ist die Nominierung eine besondere Auszeichnung: „Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Hannersberg ist unter den innovativsten Business-Locations Österreichs. Alle in unserem Team sind euphorisch und freuen sich. Wir sind gespannt, wo wir im Österreich-Finale landen.“

Gollatz verweist zugleich auf die Entwicklung des Standorts: „Als wir begonnen haben, Kellerstöckl unserer Nachbarn am Weinberg als Seminarräume anzubieten, wurden wir auch belächelt. Hannersberg ist aber genau deshalb nicht austauschbar, wir sind im Einklang mit der Region.“