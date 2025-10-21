Mehr Termine auf Kasse: Neuer Frauenarzt im Südburgenland

Die gynäkologische Versorgung im Südburgenland wurde ausgebaut: Seit Kurzem verstärkt der Facharzt Dieter Pietsch die Praxis der „ Frauengesundheit Burgenland “ in Güssing . Mit ihm steht Patientinnen in der Region nun ein zweiter Kassenarzt zur Verfügung.

„Ich freue mich, Teil dieses engagierten Teams zu sein und in einer so schönen Region mit hoher Lebensqualität an einer starken Gesundheitsversorgung mitwirken zu dürfen“, sagt Pietsch. Der 62-Jährige bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Hochrisiko-Geburtshilfe und gynäkologischen Diagnostik mit. Zuletzt war er als niedergelassener Facharzt in einer Privatpraxis für funktionelle Medizin in Aachen (D) tätig.

Irisz Balint, Leiterin der Praxis für Frauengesundheit, betont die spürbare Entlastung: Durch die zusätzliche Anstellung konnten die Terminkapazitäten deutlich erweitert werden. Patientinnen profitieren nun von kürzeren Wartezeiten und erweiterten Öffnungszeiten – auch in den Abendstunden.

"Flächendeckendes Angebot"

Franz Öller, Geschäftsführer der Gesundheitsservice Burgenland, sieht darin einen „zentralen Schritt zu einem hochwertigen, flächendeckenden gynäkologischen Angebot im ländlichen Raum“.