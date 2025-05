Gunners können heute Geschichte schreiben

Die Oberwart Gunners wurden ihrer Favoritenrolle im Finalderby gegen die Nord Dragonz bisher voll und ganz gerecht. Nach zwei überzeugenden Siegen der Südburgenländer wechselt die „Best of five“-Serie heute wieder nach Oberwart, Spielbeginn ist um 19.20 Uhr.

Oberwart steht hingegen vor dem Gewinn des bereits vierten Meistertitels in der Österreichischen Basketball-Bundesliga und ist dabei, Geschichte zu schreiben. Bei einem Sieg würden die Gunners die längste Siegesserie in einer Postseason einstellen – 13 Playoff-Siege in Serie, wie Klosterneuburg zwischen 1987 und 1990.

Neun Siege = „sweep“

Acht Siege en suite hat die Mannschaft von Kapitän Sebastian Käferle schon verbucht, der nächste und damit der „Play-off sweep“ (Englisch für „fegen, wegwischen, abräumen“; Anm.) soll am Abend folgen: „Wir haben uns für Montag den ersten Matchball erarbeitet. Jetzt wollen wir mit dem richtigen Fokus und der richtigen Energie ins Match gehen und den Sack zumachen“, so die klare Aussage des Pointguards.