Ein 14-Jähriger, der im September in einer Schule im Bezirk Güssing einen Gleichaltrigen mit einem Messer bedroht und dann einen Amoklauf angekündigt hatte, wird sich vor Gericht verantworten müssen.

Er ist wegen gefährlicher Drohung mit dem Tod angeklagt, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Mittwoch auf APA-Anfrage. Der junge Mann befindet sich derzeit auf freiem Fuß, nachdem er gegen Auflagen aus der zunächst verhängten U-Haft entlassen worden war.