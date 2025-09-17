14-jähriger Schüler bedrohte Gleichaltrigen mit Messer

Im Bezirk Güssing hat am Dienstag ein 14-Jähriger einen gleichaltrigen Mitschüler im Klassenzimmer mit einem mitgebrachten Messer bedroht. Auslöser hierfür dürfte ein Streit um ein Federpennal gewesen sein. Der junge Bursch syrischer Abstammung wurde wegen gefährlicher Drohung angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch. Verletzt wurde dabei niemand.

Zu dem Vorfall kam es gegen Mittag in einer Pause, wie eine Sprecherin auf APA-Anfrage erklärte. Die Schulverantwortlichen schritten sofort ein, beruhigten die Situation sehr rasch und verständigten die Polizei. Das Messer wurde sichergestellt. Der tatverdächtige Teenager gab an, dass es einen Streit um ein Federpennal gegeben habe. Als 14-Jähriger ist er bereits strafmündig.