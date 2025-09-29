Nach Drohung mit Messer: Schüler aus U-Haft entlassen

Der 14-Jährige, der vor rund zwei Wochen einen Gleichaltrigen in einer Schule im Bezirk Güssing mit einem Messer bedroht und dann einen Amoklauf angekündigt hatte, ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Weitere Erhebungen wurden angeordnet, eine Entscheidung über eine etwaige Anklage liegt noch nicht vor, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Montag auf APA-Anfrage.

Streit um Federpenal Aufgrund eines Streits um ein Federpennal soll der strafmündige Bursche syrischer Abstammung am 16. September einen Mitschüler in einer Schulpause mit einem mitgebrachten Messer bedroht haben. Tags darauf folgte auch noch die Androhung eines Amoklaufs.