Großübung im Südburgenland: Rotes Kreuz sucht Statisten

In der neuen Unterflurtrasse in Königsdorf findet am Samstag, 30. August, eine großangelegte Einsatzübung statt. Veranstaltet wird sie von Rotes Kreuz, Feuerwehr, Polizei und ASFINAG.

Ziel ist es, ein möglichst realistisches Einsatzszenario zu simulieren, bei dem das Zusammenspiel der Organisationen im Fokus steht. Dafür werden Statistinnen und Statisten gesucht, die als vermeintlich Verletzte oder unverletzte Betroffene mitwirken möchten. Diese werden vom Schminkteam des Roten Kreuzes vorbereitet und erhalten eine kurze Einführung.

„Im Vordergrund stehen spannende Einblicke in das Einsatzgeschehen, wertvolle Erfahrungen und nicht zuletzt der Spaß an der Sache“, heißt es in der Einladung. Die Teilnahme ist freiwillig und unentgeltlich. Im Anschluss lädt das Organisationsteam zu einem gemütlichen Beisammensein mit Speis und Trank. Alle angemeldeten Teilnehmer erhalten die nötigen Informationen im Vorfeld.