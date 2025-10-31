Mann seit Mittwoch vermisst: Einsatzkräfte starten Suchaktion

Eine groß angelegte Suchaktion beschäftigt derzeit Polizei und Einsatzkräfte im Bezirk Oberwart . Gesucht wird ein Mann , der laut Angaben der Feuerwehr Großpetersdorf seit Mittwoch gegen 11.00 Uhr vermisst wird.

Seit Freitagnachmittag wird insbesondere im Ortsteil Burg der Gemeinde Hannersdorf intensiv gesucht. Mehrere Polizeistreifen sind im Einsatz, unterstützt von einem Polizeihubschrauber, der sich laut Landespolizeidirektion Burgenland zufällig in der Nähe befand und für die Aktion verfügbar war.

Die Feuerwehr Großpetersdorf hat über soziale Medien zu Mithilfe aufgerufen und bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.