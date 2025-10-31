Südburgenland

Mann seit Mittwoch vermisst: Einsatzkräfte starten Suchaktion

Ein blau-roter Polizeihubschrauber mit der Aufschrift „POLIZEI“ fliegt am Himmel.
In Großpetersdorf läuft seit Freitag eine Suchaktion nach einem abgängigen Mann. Polizei und Feuerwehr bitten um Hinweise.
31.10.25, 17:41
Kommentare

Eine groß angelegte Suchaktion beschäftigt derzeit Polizei und Einsatzkräfte im Bezirk Oberwart. Gesucht wird ein Mann, der laut Angaben der Feuerwehr Großpetersdorf seit Mittwoch gegen 11.00 Uhr vermisst wird. 

Seit Freitagnachmittag wird insbesondere im Ortsteil Burg der Gemeinde Hannersdorf intensiv gesucht. Mehrere Polizeistreifen sind im Einsatz, unterstützt von einem Polizeihubschrauber, der sich laut Landespolizeidirektion Burgenland zufällig in der Nähe befand und für die Aktion verfügbar war.

Die Feuerwehr Großpetersdorf hat über soziale Medien zu Mithilfe aufgerufen und bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Wer den Mann gesehen hat oder Informationen geben kann, soll sich direkt an die Polizeiinspektion Großpetersdorf unter der Telefonnummer +43 59133 1244 100 wenden.

Die Einsatzkräfte bitten die Bevölkerung, sich nicht selbst an der Suche zu beteiligen, sondern mögliche Wahrnehmungen an die Polizei weiterzuleiten.

