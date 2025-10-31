Wenn das Tiny House ins Rollen kommt, muss die Feuerwehr ausrücken

Die Feuerwehr Gattendorf veröffentlichte am Freitag einen Einsatz von Anfang der Woche. Die Blaulichtorganisation wurde am Montag zu einem technischen Einsatz gerufen. Auf der Fahrbahn stand ein Anhänger mit einem Tiny House , der den Verkehr blockierte.

Der nicht zum Verkehr zugelassene Anhänger – rund sieben Meter lang und drei Meter breit – hatte rechts den Reifen samt Felge verloren und links einen Platten. Mit insgesamt 27 Mitgliedern und vier Fahrzeugen rückte die Feuerwehr Gattendorf aus, um die Fahrbahn zu räumen.

Mit Unterstützung des Schweren Rüstfahrzeugs und Wechselladefahrzeugs der Feuerwehr Neusiedl am See konnte das Tiny House auf einen Ersatzanhänger verladen und anschließend sicher abgestellt werden.