Unfall bei Hornstein: 4 Kinder unter den 6 Verletzten

Rettungsdienstjacke mit der Aufschrift „Notarzt“ und einem Stethoskop.
Auch vier Kinder waren bei der Massenkarambolage betroffen. Alle Verletzten wurden nach Eisenstadt transportiert.
31.10.25, 11:36
Ein Verkehrsunfall an der Kreuzung der L216 mit der Abfahrtsrampe der Südost Autobahn (A3) in Hornstein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat am Freitagvormittag sechs Leichtverletzte gefordert. 

Unter ihnen sind nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland vier Kinder. Alle wurden ins Krankenhaus Eisenstadt transportiert.

Unfallursache noch unklar

Zum Hergang der Karambolage und den beteiligten Fahrzeugen lagen zunächst keine Angaben vor. An der Unfallstelle waren zwei Rettungswagen des Samariterbundes Hornstein, die örtliche Feuerwehr sowie die Polizei im Einsatz.

