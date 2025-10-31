Unfall bei Hornstein: 4 Kinder unter den 6 Verletzten
Auch vier Kinder waren bei der Massenkarambolage betroffen. Alle Verletzten wurden nach Eisenstadt transportiert.
Ein Verkehrsunfall an der Kreuzung der L216 mit der Abfahrtsrampe der Südost Autobahn (A3) in Hornstein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat am Freitagvormittag sechs Leichtverletzte gefordert.
Unter ihnen sind nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland vier Kinder. Alle wurden ins Krankenhaus Eisenstadt transportiert.
Unfallursache noch unklar
Zum Hergang der Karambolage und den beteiligten Fahrzeugen lagen zunächst keine Angaben vor. An der Unfallstelle waren zwei Rettungswagen des Samariterbundes Hornstein, die örtliche Feuerwehr sowie die Polizei im Einsatz.
