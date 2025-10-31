Unfall bei Hornstein: 4 Kinder unter den 6 Verletzten

Ein Verkehrsunfall an der Kreuzung der L216 mit der Abfahrtsrampe der Südost Autobahn (A3) in Hornstein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat am Freitagvormittag sechs Leichtverletzte gefordert.

Unter ihnen sind nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland vier Kinder. Alle wurden ins Krankenhaus Eisenstadt transportiert.