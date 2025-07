Großmeister stürmt ohne Niederlage zum ersten Staatsmeistertitel

Der 21-jährige Schachgroßmeister Dominik Horvath ist neuer österreichischer Staatsmeister im Standardschach. Beim diesjährigen Finalturnier in Linz, das erstmals im Rundensystem ausgetragen wurde, blieb der Eisenstädter ungeschlagen und holte sich in der entscheidenden Partie gegen Olga Badelka seinen ersten Staatsmeistertitel in der allgemeinen Klasse.

Für Horvath ist der Sieg mehr als nur ein sportlicher Erfolg – er ist der erste Burgenländer, dem dieser Titel gelingt.