Großbrand in Hirm: Absauganlage in Flammen

Kurz vor 5 Uhr früh wurde am Freitag ein Brand in einer Absauganlage eines Betriebs in Hirm (Bezirk Mattersburg) gemeldet. Bereits am Anfahrtsweg konnte "eine schwarze Rauchsäule" wahrgenommen werden, heißt es vonseiten der Feuerwehr Hirm. Der Einsatzleiter erhöhte daher umgehend die Alarmstufe von B2 auf B3.