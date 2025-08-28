Gratwanderung im Gemeindeamt

Wer wissen will, was eine Gemeinde im Innersten zusammenhält, sollte sich an die Amtsleiterin oder den Amtsleiter halten. Bürgermeister als politische Gestalter der Kommunen kommen und gehen – mal früher, mal später. Die Verwalter bleiben oft ihr ganzes Berufsleben lang im Gemeindeamt und verfügen über Kenntnisse, die sich jeder kluge Kommunalpolitiker zunutze macht und jeder weniger kluge gering schätzt.

Dass die bestellten Amtsleiter de facto auf Augenhöhe mit dem direkt vom Volk gewählten Ortschef stehen, ändert aber nichts daran, dass die Rangordnung de jure klar geregelt ist. Bürgermeister sind Vorstand des Gemeindeamts und Vorgesetzte der Gemeindebediensteten, die an ihre Weisungen gebunden sind, heißt es in der Gemeindeordnung.

Am Ende haben Bürgermeister das Sagen.