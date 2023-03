Gemeinderatswahlen: Thomas Steiner ist Vorzugsstimmen-Spitzenreiter

Laut der nun vorliegenden Aufstellung erzielte der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) im Ranking den 166. Platz mit 310 Vorzugsstimmen in seiner Heimatgemeinde Pinkafeld, wo er am letzten Listenplatz kandidiert hatte. Sein Parteikollege Johann Tschürtz, der in Mattersburg mit einer den Freiheitlichen zuzurechnenden Liste angetreten war, bekam 488 Vorzugsstimmen. Der ehemalige Deutschkreutzer Bürgermeister und Landtagsabgeordnete Manfred Kölly (LBL) kam auf 621 Vorzugsstimmen.

Die Zweite Vizebürgermeisterin in Eisenstadt Charlotte Toth-Kanyak (SPÖ) erzielte 1.399 Vorzugsstimmen, der Nationalratsabgeordnete und Illmitzer Bürgermeister Maximilian Köllner (SPÖ) kam auf 880. Für ÖVP-Klubobmann Markus Ulram gab es in Halbturn 381 Vorzugsstimmen, für die Grünen-Klubchefin Regina Petrik in Eisenstadt 84.