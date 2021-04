Gemeinden fehlen durch Bankpleite 2,5 Mio. Euro

Die Beträge sind minimal: In Halbturn, wo ÖVP-Klubchef Markus Ulram Bürgermeister ist, geht es um zwei nicht schlagend gewordene Bankgarantien von 3.700 Euro für Arbeiten in der Veranstaltungshalle; in Sauerbrunn (Listen-Bürgermeister und Abgeordneter im SPÖ-Klub, Gerhard Hutter) um ein Sparbuch mit knapp 10.000 Euro Guthaben; in Sigleß um Guthaben von 31.500 Euro und in Pöttelsdorf ums Konto eines Sozialvereins.

Die großen Brocken entfallen aber auf die Filialstandorte. Rechne man Guthaben gegen Schulden auf, bleibt den Gemeinden ein Schaden von 2,5 Mio. Euro.