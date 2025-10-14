Panzergranatenfund: Gefährliche Erinnerungen an den Krieg

Auf einem Feld in Gattendorf im Bezirk Neusiedl am See sind am Montag zwei Panzergranaten aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Ein 36-jähriger Landarbeiter stieß bei Feldarbeiten auf die metallischen Objekte und verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Wie die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte, wurden die Granaten vom Entminungsdienst des Bundesheeres geborgen und sicher abtransportiert. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.

Der Fund reiht sich in eine lange Liste ähnlicher Einsätze ein: Laut einem KURIER-Bericht vom September wurde der Entminungsdienst heuer bereits über 800-mal alarmiert – im Schnitt mehrmals täglich. Insgesamt wurden rund 17 Tonnen Kriegsmaterial untersucht, geborgen oder kontrolliert gesprengt. Laut Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) zeigt diese Zahl, „dass das Thema Kriegsrelikte keineswegs der Vergangenheit angehört“. Besonders häufig werden Blindgänger oder alte Munition bei Aushubarbeiten, Feldarbeiten oder in Gewässern entdeckt.