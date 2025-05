Gaby Schwarz bleibt auf Vorschlag der ÖVP weiter Volksanwältin

Schwarz habe in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie mit „Expertise, Engagement und Herz“ an Lösungen für jene Menschen arbeitet, die im Umgang mit der Verwaltung ihre Hilfe brauchen, streute ihr Wöginger Rosen.

Gaby Schwarz wurde am Montag vom ÖVP-Parlamentsklub erneut als Volksanwältin vorgeschlagen. „Sie wird ihre Arbeit weiter fortsetzen“, betonte ÖVP-Klubobmann August Wöginger.

Durch ihre vielfältigen Tätigkeiten etwa als Journalistin, ehrenamtliche Rot-Kreuz-Mitarbeiterin oder auch als Mandatarin verfüge die Burgenländerin über viel Erfahrung und Umsicht. „Das ist das beste Rüstzeug für die Arbeit im Sinne der bei der Volksanwaltschaft hilfesuchenden Menschen“, so Wöginger.

„Starkes Signal für das Burgenland"

Auch für den neue ÖVP-Landesparteiobmann Christoph Zarits ist Schwarz die richtige Frau an der richtigen Stelle. „Mit ihr steht auch künftig eine Volksanwältin an der Seite jener Menschen, die sich von der Verwaltung im Stich gelassen fühlen“, so der Nationalratsabgeordnete. Die Volkspartei Burgenland freue sich über die Nominierung von Schwarz als ranghöchste Vertreterin des Burgenlandes auf Bundesebene. „Diese Nominierung ist ein starkes Signal für das Burgenland“, freute sich Zarits.