Beschwerden bei Volksanwaltschaft 2024 weiter auf hohem Niveau

"Katastrophal" ist die Situation laut Volksanwältin Gabriela Schwarz (ÖVP) auch in den Gefängnissen, speziell für jugendliche Insassen. Es gebe zu wenig Justizwachebeamte, aber auch zu wenig medizinisches, psychologisches und anderes Fachpersonal. Dazu komme die Überbelegung in fast jeder Justizanstalt. Dieser Zustand führe zu Überlastung des Personals mit vermehrten Langzeitkrankenständen, schlechter Versorgung, erschwere die Resozialisierung und habe sogar steigende Suizidzahlen zur Folge. Schwarz appellierte deshalb an die Justizministerin, die Arbeitsbedingungen und Gehälter in den Haftanstalten zu verbessern, um die Arbeit dort attraktiver zu machen. Außerdem solle zur Entlastung der elektronisch überwachte Hausarrest rasch auf 18 bis 24 Monate auszuweiten.

Schwetz berichtete bei der Pressekonferenz etwa von einer Polizeiinspektion in Wien, in der es um ein Drittel zu wenig Personal gibt. "Das kann natürlich zu einer Überforderung der Bediensteten führen."

Die Zahl der Beschwerden bei der Volksanwaltschaft war mit 24.000 auch 2024 weiter hoch, zeigt der am Donnerstag präsentierte Jahresbericht . Die von der FPÖ nominierte Volksanwältin Elisabeth Schwetz führte das nicht nur darauf zurück, dass durch die Krisenjahre der Informations- und Unterstützungsbedarf gestiegen sei. Personelle und finanzielle Engpässe in Gesundheit, Pflege, Justiz und bei der Polizei würden sich auch zunehmend auf die Qualität der Leistungen auswirken.

In Einrichtungen wie Gefängnissen, psychiatrischen Einrichtungen, Altenheimen oder Jugendwohngemeinschaften, in denen Menschen in ihrer Freiheit eingeschränkt und die deshalb von Kommissionen im Auftrag der Volksanwaltschaft präventiv auf Einhaltung der Menschenrechte kontrolliert werden, gab es 2024 bei 11 Prozent der Kontrollen Kritik am Personalstand. "In der Regel ist es so viel zu wenig Personal, dass es für die Betreuung der Untergebrachten problematisch ist", so Volksanwalt Bernhard Achitz (SPÖ). Insgesamt haben die Kommissionen bei zwei Drittel ihrer 458 Kontrollen die menschenrechtliche Situation in den untersuchten Einrichtungen beanstandet. Dabei kann es sich laut Achitz von schweren Missständen wie unterernährten, wund gelegenen oder ohne Begründung medikamentös ruhiggestellten Bewohnern handeln bis zu Fällen, in denen es in der Einrichtung keine der Jahreszeit entsprechende Dekoration gab.

Meiste Missstände werden behoben

Insgesamt wurden im Vorjahr 12.100 Prüfverfahren abgeschlossen, bei rund einem Fünftel stellte die Volksanwaltschaft einen Missstand in der Verwaltung fest. Die meisten 2024 eingeleiteten Prüfverfahren (27 Prozent) fielen in den Bereich Innere Sicherheit (u.a. Asyl, Beschwerden über die Polizei), gefolgt vom Sozial- und Gesundheitsbereich bzw. Justiz und Datenschutzbehörde mit je etwa einem Fünftel. Generell konnten laut Schwetz in den meisten Fällen die Missstände nach Beschwerden behoben werden.