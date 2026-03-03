„Future Factory“ soll für Lehrberufe begeistern

Die am Montag vorgestellte „Future Factory“ in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt soll Schülerinnen und Schülern ein realistisches Bild von Lehrberufen vermitteln. Bunte Praxis statt graue Theorie lautet das Motto: In fünf interaktiven Berufswelten mit rund 50 Stationen können Tätigkeiten realitätsnah ausprobiert und die eigenen Talente entdeckt werden.

Auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern wurden innerhalb von rund eineinhalb Jahren um 1,2 Millionen Euro fünf „Werkstätten“ realisiert, die Tätigkeiten aus Bereichen wie Technik, Handwerk, Green Jobs, Medien, Dienstleistungen und Office ermöglichen. „Mit der Future Factory wurde ein bedeutender Schritt gesetzt, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, ist Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth überzeugt.

Hier können Kinder und Jugendliche schweißen, Bagger fahren, tätowieren, Smoothies mixen oder Fotografieren.

Kinder und Jugendliche

Das Programm richtet sich an Klassen der 7. Schulstufe, die den gesamten Parcours innerhalb von fünf Stunden durchlaufen können. Für Vorschulkinder und Kinder der ersten Volksschulklasse gibt es ein altersgerechtes, kürzeres Programm von bis zu zwei Stunden. Die Schülerinnen und Schüler erkunden die Stationen in Kleingruppen, begleitet von Guides.