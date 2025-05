Fußballerinnen sind ohne Niederlage zurück in der Bundesliga

Weil sich nämlich die beiden schärfsten Verfolger – Landhaus und Krottendorf – nie richtig abschütteln ließen. Umso größer war die Freude nach dem Schlusspfiff bei Kapitänin Katja Graf und Obmann Christian Marth.

Das Ziel ist klar: Klassenerhalt

Mit dem Aufstieg steigen in der kommenden Saison natürlich auch die sportlichen Herausforderungen. Das Ziel ist bereits klar definiert: der Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse. In einem Interview mit dem ORF zeigte sich Marth zuversichtlich. Der Kader sei gut, auch wenn voraussichtlich einige Abgänge kompensiert werden müssten.