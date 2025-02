Für Feinschmecker: Kulinarische Entdeckertouren im Nordburgenland

Zangls neuestes Projekt nennt sich „Jagd nach dem guten Geschmack“. Wer auf die Pirsch geht, begibt sich auf eine genussvolle Entdeckungstour: „Damit möchte ich Gästen und Einheimischen die Möglichkeit bieten, die kulinarische Vielfalt der Region unkompliziert und individuell zu erleben“, erzählt die 33-jährige Mutter zweier Söhne. Anfang April findet die Premiere für die neue Erlebnistour statt, die es in ein- und zweitägiger Ausführung gibt. Bei letzterer geht es in zwei Tagen rund um den Neusiedler See, von Frauenkirchen bis Eisenstadt. Entlang des Weges sind Stopps bei Produzenten regionaler Schmankerl vorgesehen.

© Janine Zangl Pirschkäfer Zangls Genusstouren führen dorthin, wo Genuss entsteht – das kann auch ein Gemüsefeld sein.

Wie die Route zurückgelegt wird, ob mit Fahrrad, Auto oder Öffis, wird individuell entschieden. Janine Zangl gibt den Feinschmeckern jedoch auf einem Routenplan Empfehlungen mit auf den Weg und verleiht dem Erlebnis ihren persönlichen Touch: „Mir ist wichtig, dass die Charakteristik meiner geführten Touren erhalten bleibt. Ich gebe den Gästen auch Tipps, welche Abstecher sie in den jeweiligen Ortschaften machen können. Zum Beispiel in Jois zum Ochsenbrunnen, um den Ausblick zu genießen.“

Wohin die Genussjagd genau führt, erfahren die Teilnehmer übrigens erst zwei Tage vorher. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters dürfen die „Jäger“ beim jeweiligen Betrieb einkehren, Kostproben sind im Ticketpreis inkludiert (siehe Infobox). Bis dato kooperiert Janine Zangl mit 15 Betrieben – und es werden laufend mehr. Dazu zählen beispielsweise „Pilz & More“ (Breitenbrunn), die Fisch- und Edelkrebszucht Jungwirth in Pamhagen, der „Heimlich Wirt“ und die Sektkellerei Szigeti in Gols. Die Teilnehmer dürfen sich also auf ein abwechslungsreiches kulinarisches Erlebnis freuen; auf Wunsch auch in vegetarisch-veganen Varianten.