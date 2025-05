Frühstück, Kaffee, Wein: "Chez Paul" feiert Neustart im Bundesländerhof

Neues Kapitel für ein beliebtes Lokal: Das "Chez Paul" hat am Freitag seinen neuen Standort am Colmarplatz bezogen. Nach der Schließung in der Matthias Marckhl-Gasse Ende 2024 und einer Übergangsphase als Pop-up im ehemaligen Bienenkorb ist das Café nun dauerhaft im ehemaligen Blaguss-Reisebüro im Bundesländerhof beheimatet.