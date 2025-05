Die besten Ideen für die Stadtteile werden gesucht

Seit dem Start wurden über 25 Projekte in den drei Stadtteilen Eisenstadt, Kleinhöflein und St. Georgen umgesetzt – vom Motorikpark über Fahrradständer, Kinderspielplätze bis hin zur Reptilienwand.

Die Ideen werden bei Versammlungen diskutiert: Im Martinshof in Kleinhöflein (5. Juni), im Gemeinderatssaal (17. Juni) und in der Sportplatz Kantine in St. Georgen (24. Juni, jeweils 18 Uhr).