Frühlingsgefühle: 7 Tipps für mehr Biodiversität in Ihrem Garten

Meteorologisch ist der Frühling seit 1. März da, so richtig beginnt er dann am 23. März. Mit den wärmeren Temperaturen kehren auch die kleineren und größeren Tiere in unsere Gärten zurück. Mit einfachen Maßnahmen kann man sie dabei unterstützen.

"Das Einflugloch sollte nicht zur Wetterseite zeigen und der Kasten nicht in direkter Sonne hängen", empfiehlt der Naturschutzbund . Zur Befestigung an Bäumen eignen sich Alu-Nägel oder Drahtbügel, um die Rinde nicht zu verletzen.

Die kleinen Tiere sind auf der Suche nach Nahrung – vor allem im Frühling, wenn sie aus dem Winterschlaf erwachen. Aufgrund des Rückgangs von Insekten suchen sie verstärkt nach anderen Nahrungsquellen. Die im „Gelben Sack“ gesammelten Verpackungen mit Essensresten riechen für sie verlockend.

Keine Gefahr für junge Igel

"In der Nacht kriechen hungrige Igel in einen Sack, sie können ihn dafür auch aufreißen", heißt es in einer aktuellen Warnung. Dort bleiben sie stecken oder verletzen sich an Plastikschnüren und scharfen Dosenkanten. Besonders gefährlich ist es, wenn eine säugende Igelmutter gefangen wird – denn dann verhungern auch ihre Jungen.