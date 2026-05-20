Frau im Südburgenland von Bus erfasst
In Oberwart ist am Mittwoch in der Früh eine Frau von einem Bus erfasst worden. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in den Schockraum des Krankenhauses Oberwart gebracht. Nähere Informationen gab es laut Landessicherheitszentrale Burgenland noch nicht. An einem weiteren Unfall am Dienstagabend in Marz (Bezirk Mattersburg) waren insgesamt zwei Pkw und ein Moped beteiligt.
Die Lenkerin des Zweirades wurde dabei schwer verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch. Fünf Personen kamen mit leichten Verletzungen davon. Zwei Personen wurden in das Spital nach Wiener Neustadt gefahren, vier Verletzte, darunter die schwer verletzte Mopedlenkerin, ins Krankenhaus Eisenstadt. Einer der Fahrzeuglenker war alkoholisiert, ihm wurde der Führerschein abgenommen. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
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