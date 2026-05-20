Frau im Südburgenland von Bus erfasst

In Oberwart ist am Mittwoch in der Früh eine Frau von einem Bus erfasst worden. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in den Schockraum des Krankenhauses Oberwart gebracht. Nähere Informationen gab es laut Landessicherheitszentrale Burgenland noch nicht. An einem weiteren Unfall am Dienstagabend in Marz (Bezirk Mattersburg) waren insgesamt zwei Pkw und ein Moped beteiligt.