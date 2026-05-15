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Arbeiter erlitt bei Unfall im Mittelburgenland schwere Verbrennungen
Der Mann hatte sich schwer verbrüht und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital gebracht werden.
Ein Arbeiter hat sich am Freitag bei einem Unfall in Unterfrauenhaid (Bezirk Oberpullendorf) schwer verbrüht. Der 40-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins AKH nach Wien geflogen, berichtete die Landessicherheitszentrale Burgenland.
Der Unfall passierte kurz vor 8.00 Uhr. Nähere Informationen waren noch nicht bekannt.
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