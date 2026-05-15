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Burgenland

Arbeiter erlitt bei Unfall im Mittelburgenland schwere Verbrennungen

Der Mann hatte sich schwer verbrüht und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital gebracht werden.
15.05.2026, 09:43

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Rote Jacke mit Notarzt-Schriftzug.

Ein Arbeiter hat sich am Freitag bei einem Unfall in Unterfrauenhaid (Bezirk Oberpullendorf) schwer verbrüht. Der 40-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins AKH nach Wien geflogen, berichtete die Landessicherheitszentrale Burgenland. 

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Der Unfall passierte kurz vor 8.00 Uhr. Nähere Informationen waren noch nicht bekannt.

Burgenland Oberpullendorf
Agenturen  | 

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