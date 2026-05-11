Bundesstraße gesperrt: Auto überschlägt sich, Lenkerin verletzt

Auf der B57 bei Litzelsdorf ist es am Montag zu einem Verkehrsunfall mit einem überschlagenen Pkw gekommen. Alarmiert wurden die Freiwillige Feuerwehr Litzelsdorf sowie entsprechend der Alarmierungsordnung auch die Feuerwehr Kemeten.

Nach Angaben der Einsatzkräfte war ein Pkw aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich Notarzt und Rettungsdienst bereits vor Ort. Die Lenkerin konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.

Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, entschied der Einsatzleiter, das Kranfahrzeug der Feuerwehr Markt Allhau zur Unterstützung bei der Bergung nachzualarmieren. Nach der polizeilichen Unfallaufnahme wurde der Pkw mittels Kran geborgen und gesichert abgestellt.