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Feuerwehreinsatz

Bundesstraße gesperrt: Auto überschlägt sich, Lenkerin verletzt

Verkehrsunfall auf der B57 bei Litzelsdorf: Pkw überschlug sich, Lenkerin verletzt, drei Feuerwehren im Einsatz.
11.05.2026, 15:01

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Ein Feuerwehrkran hebt ein Auto von der Straße, während Einsatzkräfte daneben stehen.

Auf der B57 bei Litzelsdorf ist es am Montag zu einem Verkehrsunfall mit einem überschlagenen Pkw gekommen. Alarmiert wurden die Freiwillige Feuerwehr Litzelsdorf sowie entsprechend der Alarmierungsordnung auch die Feuerwehr Kemeten.

Mehrere Feuerwehrleute bergen ein auf der Seite liegendes Auto im Wald zwischen Bäumen.

Drei Feuerwehren rückten am Montag zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Lenkerin aus.

Nach Angaben der Einsatzkräfte war ein Pkw aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich Notarzt und Rettungsdienst bereits vor Ort. Die Lenkerin konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.

Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, entschied der Einsatzleiter, das Kranfahrzeug der Feuerwehr Markt Allhau zur Unterstützung bei der Bergung nachzualarmieren. Nach der polizeilichen Unfallaufnahme wurde der Pkw mittels Kran geborgen und gesichert abgestellt.

Mehrere Feuerwehrleute bergen mit einem Kran ein Auto, das im Wald neben einer Landstraße steht.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B57 bei Litzelsdorf überschlug sich ein Pkw. Die Lenkerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Während der Einsatzmaßnahmen musste die B57 kurzzeitig gesperrt werden. Insgesamt standen die Feuerwehren Litzelsdorf, Kemeten und Markt Allhau mit 25 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen gemeinsam mit Rettungsdienst, Notarzt, First Responder und Polizei im Einsatz.

Oberwart Burgenland
kurier.at, PEKO  | 

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