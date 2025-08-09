Frau aus brennendem Haus in Rauchwart gerettet

Ein Zimmerbrand hat Samstagfrüh die Feuerwehr-Einsatzkräfte in Rauchwart (Bezirk Güssing) in Atem gehalten. Die Freiwilligen Feuerwehren Rauchwart und Bocksdorf rückten mit insgesamt über 30 Mitgliedern sowie vier Fahrzeugen zum Einsatzort aus.

Frau noch im brennenden Gebäude

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich eine Bewohnerin noch in dem brennenden Haus. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte sie das Gebäude aber sicher verlassen. Die Frau wurde anschließend dem Rettungsdienst sowie der Hausärztin übergeben.

Die Brandbekämpfung erfolgte unter schwerem Atemschutz, berichtete die Feuerwehr. Bereits nach kurzer Zeit konnte "Brand aus“ gemeldet werden.