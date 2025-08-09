Burgenland

Frau aus brennendem Haus in Rauchwart gerettet

46-217699684
Bei einem Zimmerbrand Samstagfrüh im Bezirk Güssing konnten die Einsatzkräfte eine Bewohnerin in Sicherheit bringen.
09.08.25, 13:46
Kommentare

Ein Zimmerbrand hat Samstagfrüh die Feuerwehr-Einsatzkräfte in Rauchwart (Bezirk Güssing) in Atem gehalten. Die Freiwilligen Feuerwehren Rauchwart und Bocksdorf rückten mit insgesamt über 30 Mitgliedern sowie vier Fahrzeugen zum Einsatzort aus.

46-217699683

Der Schaden am Gebäude ist beträchtlich

Vom Ehemann geschlagen und vergewaltigt: "Die Polizei nahm mich nicht ernst"

Frau noch im brennenden Gebäude

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich eine Bewohnerin noch in dem brennenden Haus. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte sie das Gebäude aber sicher verlassen. Die Frau wurde anschließend dem Rettungsdienst sowie der Hausärztin übergeben.

Die Brandbekämpfung erfolgte unter schwerem Atemschutz, berichtete die Feuerwehr. Bereits nach kurzer Zeit konnte "Brand aus“ gemeldet werden.

Mit diesen 5 Trendsportarten liegen Sie an burgenländischen Seen richtig

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Es entstand erheblicher Sachschaden.

(kurier.at, paw)  | 

Kommentare