FPÖ kritisiert Preisgestaltung der Burgenland Energie

Die FPÖ Burgenland kritisiert den Landesenergieversorger Burgenland Energie und fordert Transparenz in Bezug auf dessen Preisgestaltung.

Grundlage der Kritik ist ein Schreiben des Anwalts Georg Zanger an die Bundeswettbewerbsbehörde, in dem er "kartell- und wettbewerbsrechtliche Vergehen" in Zusammenhang mit der Strompreiserhöhung im Jänner 2023 ortet.