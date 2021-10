Sieggraben: E-Herd verursachte Wohnhausbrand

Am Donnerstagnachmittag ist im Erdgeschoss eines Wohnhaues in Sieggraben (Bezirk Mattersburg) ein Brand ausgebrochen. Die 71-jährige Hausbesitzerin dürfte versehentlich den E-Herd eingeschalten haben. Dadurch fingen in dem Raum leicht brennbare Materialien Feuer. Das Feuer breitete sich auf ein weiteres Zimmer im Wohnhaus aus und zerstörte darin das Mobiliar aus Holz.

Die Feuerwehren Sieggraben, Schwarzenbach und Marz waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort und mussten den Brand mittels Atemschutz bekämpfen.

Es entstand beachtlicher Sachschaden. Angrenzende Objekte wurden nicht beschädigt, es wurden auch keine Personen oder Tiere verletzt.