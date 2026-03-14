35 Hektar Schilf in Brand: Große Rauchsäule über dem Seewinkel
Ein Flurbrand in Illmitz im Bezirk Neusiedl am See hat am Samstagnachmittag mehrere Feuerwehren gefordert. Durch den starken Wind habe sich ein zunächst eher kleines Feuer deutlich vergrößert und verteilt, berichtete die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ).
Die schwarze Rauchsäule war weithin sichtbar. Personen seien durch den Brand jedoch nicht gefährdet gewesen, wird Einsatzleiter Alois Kracher von der Feuerwehr Illmitz in einem Bericht des ORF Burgenland zitiert.
Starker Wind hatte dafür gesorgt, dass sich das Feuer rasch ausbreitete. Laut Auskunft der Feuerwehr brannten rund 35 Hektar Schilf ab. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.
Im Einsatz standen die Feuerwehren Wallern, Illmitz, Sankt Andrä, Podersdorf, Apetlon und Gols. Die Feuerwehr Rust unterstützte mit einer Drohne. Insgesamt waren rund 100 Feuerwehrmitglieder im Einsatz.
Gegen 17.00 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde niemand.
Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.
Erst am Donnerstag war es bereits zu einem Flurbrand bei Mörbisch im Bezirk Eisenstadt-Umgebung gekommen. Dabei brannte abgemähtes Schilf entlang eines Radwegs. Trotz erschwerter Bedingungen durch Wind konnten fünf Feuerwehrleute aus Mörbisch das Feuer rasch löschen.
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