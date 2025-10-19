Richtig reagiert: Dramatische Rettung aus Brunnen in Trausdorf

In Trausdorf an der Wulka kam es am Samstagabend zu einem gefährlichen Unfall: Eine ältere Person stürzte in der Seesiedlung in einen mehrere Meter tiefen Brunnen und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Aufmerksame Nachbarn hörten die Hilferufe und alarmierten sofort die Feuerwehr Trausdorf an der Wulka, die gegen 17:30 Uhr zu einem technischen Einsatz ausrückte.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich die Person bis zum Oberkörper im eiskalten Wasser, das laut Feuerwehr eine Tiefe von über drei Metern hatte. Zunächst sicherten die Feuerwehrleute die im Brunnen befindliche Person, während die Höhenrettungsgruppe die eigentliche Bergung vorbereitete.